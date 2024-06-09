اللهم إني أسألك خير المسألة.. أدعية اليوم الثالث من شهر ذي الحجة

أدعية اليوم الثالث من شهر ذي الحجة.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية ثالث أيام ذي الحجة، والتي تعد من أفضل أيام العام لدى المسلمين.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أدعية اليوم الثالث من شهر ذي الحجة:

اللهم إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدّعاء وخير النّجاح، وخير العمل وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات وثبتني، وثقّل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي، وتقبّل الخير وخواتمه وأوّله وآخره وظاهره وباطنه والدّرجات العلى من الجنة.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري وتصلح أمري، وتطهّر قلبي وتحصن فرجي، وتنوّر لي قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك أن تبارك لي في نفسي، وفي سمعي وفي بصري، وفي روحي وفي خلقي وأهلي، وفي محياي وفي مماتي، وفي عملي، وتقبّل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

اللهم إنّي أسألك من الخير كلّه عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ عاجله، وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأعوذ بك من النّار وما قرب إليها من قولٍ أو عمل، وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمّد، وأسألك ما قضيت لي من أمرٍ أن تجعل عاقبته رشدًا.

اللهمّ إنّا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كلّ إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النّار.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيءٍ قدير.

اللهم إنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه ولى ذلك والقادر عليه.

اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.