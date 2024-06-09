هيمنة مصرية بضمان لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش

واصل لاعبو مصر للاسكواش سيطرتهم على بطولة بريطانيا المفتوحة بعد تأهل الثنائي علي فرج ومصطفى عسل في منافسات الرجال.

كذلك تأهل نور الشربيني ونوران جوهر في منافسات السيدات.

وتستضيف مدينة بيرمينجهام الإنجليزية فعاليات البطولة التي سبق وأن توج الثنائي علي فرج ونور الشربيني بلقبها العام الماضي.

وعلى صعيد الألعاب الأخرى ، تمكن الفارس احمد ناصر النجار من الفوز بالمركز الخامس في بطولة بيلبيرجن الدولية المقامة بدولة بهولندا في منافسات ارتفاع 145 سم فئة النجمتين.

كما حصد الفارس نائل نصار المركز الثالث و الميداليه البرونزية في بطولة الجائزه الكبري بفانكوفر - كندا فئه الاربع نجوم - علي جواده "دونفيير".

و الجدير بالذكر ان نائل كان قد فاز الأسبوع قبل الماضي بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبري فئه الخمس نجوم علي جواده "ايجور" في فانكوفر كندا.