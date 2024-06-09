وفاة 5 جنود صوماليين في هجوم لحركة الشباب

أعلنت الحكومة الصومالية مقتل خمسة جنود في هجوم نفذته حركة الشباب على بعد حوالى 350 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو.



وقالت الحكومة في بيان إن قواتها حصلت على "معلومات حول الهجوم المخطط له" في منطقة سيلدير من قبل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، ونصبت "كمينا" لعناصرها.

وخلال الاشتباكات في منطقة جلجادود شمال العاصمة، قُتل ما لا يقل عن 47 من عناصر حركة الشباب بالإضافة إلى خمسة جنود، بحسب السلطات.

غارات جوية

وأضافت الحكومة أنه تم تنفيذ غارات جوية أيضا على حركة الشباب التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال أحد السكان ويدعى محمد حسين لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "وقع قتال عنيف في بلدة سيلدير هذا الصباح بعد أن هاجمت حركة الشباب البلدة من عدة اتجاهات. وكان من الصعب للغاية تحديد من يسيطر على البلدة، ولكن الآن يمكننا أن نرى أن قوات الحكومة الصومالية لها اليد العليا".

وقال ساكن آخر يدعى حسن غوتالي "وقع ما لا يقل عن ستة انفجارات قوية وقتال استمر عدة ساعات".

وعد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إثر انتخابه في مايو 2022، بشنّ "حرب شاملة" ضد حركة الشباب.

ورغم طردها من المدن الرئيسية في الفترة بين 2011-2012، لا تزال حركة الشباب ناشطة في المناطق الريفية الشاسعة في وسط البلاد وجنوبها، حيث تشنّ هجمات ضد أهداف أمنية وسياسية ومدنية.

وأتاح هجوم أطلقه الجيش وميليشيات عشائرية في أغسطس 2022 في وسط البلاد، بإسناد جوي من الجيش الأميركي وقوة الاتحاد الإفريقي (أتميص)، استعادة مناطق قبل أن يتباطأ في الأشهر الاخيرة

2022، بشنّ "حرب شاملة" ضد حركة الشباب.

ورغم طردها من المدن الرئيسية في الفترة بين 2011-2012، لا تزال حركة الشباب ناشطة في المناطق الريفية الشاسعة في وسط البلاد وجنوبها، حيث تشنّ هجمات ضد أهداف أمنية وسياسية ومدنية.

وأتاح هجوم أطلقه الجيش وميليشيات عشائرية في أغسطس 2022 في وسط البلاد، بإسناد جوي من الجيش الأميركي وقوة الاتحاد الإفريقي (أتميص)، استعادة مناطق قبل أن يتباطأ في الأشهر االاخيرة

وتشن الحركة المتطرفة هجمات مضادة في تلك المناطق.

نفّذت الحركة في 26 مايو 2023 هجوما على قاعدة في بولو مرير (جنوب) يعمل فيها جنود أوغنديون من قوة الاتحاد الإفريقي، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 54 جنديا وفقا للسلطات الأوغندية.

وفي 29 أكتوبر 2022، شهدت البلاد الهجوم الأكثر دموية منذ خمس سنوات، وشمل تفجير سيارتين مفخختين في قلب مقديشو، ما أسفر عن مقتل 121 شخصا - معظمهم من المدنيين - وإصابة 333 آخرين.