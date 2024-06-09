العثور علي رضيعة داخل كرتونة بجوار مسجد ببني سويف

عثر الأهالي على رضيعة داخل كرتونة بجوار مسجد على بن أبى طالب بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، وتم إيداعها بحضانة مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على رضيعة بجوار مسجد على بن ابى طالب بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة نقلها إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت سيارة إسعاف الرضيعة لحضانة مستشفي بنى سويف التخصصي، وبالكشف الظاهري عليها من قبل الأطباء، تبين أن عمرها لا يتعدي أسبوعا، وأنها حديثة الولادة، وتم تحرير محضر بالواقعة،وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف من جهودها لكشف الواقعة.