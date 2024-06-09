ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للإستخدام الآدمي بجنوب سيناء

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء عن ضبط 241 قاروصة سجائر (2410 علب) و50 كيلو منتجات لحوم منتهية الصلاحية و28 عبوة زيوت وكريمات منتهية الصلاحية و54 عبوة عسل جنسي و60 زجاجة زيت طعام 1 لتر مجهولة المصدر و30 شنطة يد حريمي وتحرير 75 محضر تمويني خلال هذا الأسبوع خلال حملات مكثفة في جنوب سيناء.

وشدد إبراهيم الهارون وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء الرقابة على الأسواق والمحال بالاشتراك مع مباحث التموين بتشكيل حملات رقابية للمرور على مدن الطور وشرم الشيخ وأبو زنيمة للتأكد من جودة المعروض وإعلان الأسعار.

وأعلنت المديرية انه تم خلال تلك الفترة الماضية تحرير 75 محضرًا وتحرير 2 محضر منتهية الصلاحية. (50 كجم منتجات لحوم منتهية الصلاحية و28 عبوة زيت منتهية الصلاحية) و8 محاضر مجهولة المصدر (241 قاروصة سجائر و54 عبوة عسل جنسي 17 باكو شاي ربع كجم و60 عبوة زيت طعام واحد لتر.. 30 شنطة يد حريمي...) وتم التحفظ على تلك الكميات و15 محضر بيع بأزيد من السعر المعلن.

كما تم ضبط 30 محضر عدم إعلان أسعار بالمحال العامة والأسواق 2 محضر بيع بأزيد عن الأسعار بمخابز السياحية 2 محضر عدم إعلان أسعار خبز سياحي لمخالفتها توجيه و16 محضر عدم حمل شهادة صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.