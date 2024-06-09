عمرو أديب يعلق على واقعة صفع عمرو دياب لمعجب|مكانش ينفع يعمل كده (تفاصيل)

لم تمر واقعة صفعة الفنان عمرو دياب لأحد معجبيه أثناء محاولة التقاط صورة معه به في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي مرور الكرام، فتصدر اسمه مؤشر البحث العالمي جوجل وتريندات مواقع التواصل الإجتماعي.

وخرج العديد من النقاد والفنانين والإعلامين للتعليق على هذه الأزمة ومنهم الإعلامي عمرو أديب، حيث أوضح خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "Mbc مصر وجهة نظره حيث يرى أن الخطأ مشترك بينهما، لأن الشاب شد عمرو من ظهره في البداية وأجبره على الصورة السيلفي.

وقال:" الشاب راح شد عمرو دياب من ضهره وحطله التليفون في وشه سيلفي بالإجبار، حاول يتصور معاه أربع مرات والأمن نزله".

وتابع:" رد فعل عمرو كان كتير أوي، حاجة محدش يقدر يستوعبها أو يبررها، لكن كمان الوضع غريب وبقى في من الناس دي كتير، هذا التطفل الشديد اللي بقى موجود بشكل مستمر".

وأضاف أديب:"وعمرو مكانش ينفع يعمل كده، والشاب مكانش مدعو للفرح ولا هو من أهل العريس ولا من أهل العروسة، وأنا مش ببرر لعمرو اللي حصل وده شيء غير مقبول".

واستكمل:"الشاب عمل كده مع محمد رمضان وحاصره بالموبايل لالتقاط صورة وحاول يتصور مع عمرو دياب 4 مرات ولمسه".

عمرو دياب يصفع شابًا

انتشر في الساعات القليلة الماضية عبرمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، وهو يصفع أحد معجبيه على وجهه، بعد محاولته لالتقاط صورة معه خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وهو ما سبب جدل واسع وغضب بين جمهوره، مطالبينه بالإعتذار عما بدر منه، خاصة وأنها لم تكن المرة الأولى.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يرفض التقاط الصور مع المعجبين، حيث أمسك هذا الشاب بملابس الهضبة، الأمر الذي أثار غضب عمرو دياب ليزيح يده بقوة، ومن ثم صفعه على وجهه أمام مرأى ومسمع الجميع .