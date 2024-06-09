صفعات النجوم.. تعديات جسدية لا تنتهي والسبب "الشهرة"

آخرهم عمرو دياب

لاطالما كانت الشهرة سلاح ذو حدين، فمن حصل عليها بإمكانه ترك بصمة خالدة لدى الجماهير، وأفعاله هي من تحدد نوع هذه البصمة التي ستظل ترافقه طوال حياته، وفي الأغلب انها ستكون مرافقه له حتى بعد رحيله .

فواقعة الفنان عمرو دياب الأخيرة أثبتت الكثير وأبرزها أن الشهرة ومحبة الناس التي يسعى الفنان جاهدًا للحصول عليها طوال مشوراه الفني، قد تذهب سٌدى نظير موقف واحد.

فأي سلوك عدواني على أحد الجماهير مرفوضًا أخلاقيًا وقانونيًا، ويُلقي بظلاله السلبية على شهرة النجم وصورته أمام العالم، فضلًا عن الأذى النفسي والجسدي الذي يُلحقه بالمعجب.

فلم تكن صفعة عمرو دياب لمعجب حاول التقاط صورة معه هي الأولى من نوعها التي يتصرف فيها الهضبة بطريقة غير لائقة مع جمهوره حيث تعرض أيضا لانتقادات خلال إحيائه حفل زفاف الفنانة ريم سامي، عندما قام أثناء غنائه بضرب أحد مهندسي الصوت على ظهره والإشارة إليه بيده بالخروج بعيدًا عن المسرح موبخًا إياه ، وهو ما فسره البعض بأنه تصرف غير لائق، وفي وقت سابق أيضًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر عمرو دياب وهو يقول: “الحيوان بتاعنا فين؟”، “السواق فين؟"، وهو ما سبب غضب واسع على مواقع التواصل الإجتماعي واصفينه بالمتكبر.

وفيما يلي تستعرض بوابة الوفد أبرز صفعات المشاهير:

ويل سميث

صفع الفنان الأمريكي ويل سميث مقدم الحفل الـ94 لتوزيع جوائز الأوسكار، بسبب دعابة أطلقها الأخير بشأن ظهور جايدا سميث زوجة الممثل حليقة الرأس، بسبب داء الثعلبة، ما دفعه للقيام من مقعده وصعوده على المسرح وصفعها أمام الجميع ، فيما اتخذت الأكاديمية الإجراءات التأديبية الواجب اتخاذها في حق سميث، كما أنه استقال من "الأوسكار" والأكاديمية قبلت استقالته.

عمر الشريف

صفع الفنان عمر الشريف مذيعة تدعى"عائشة الدوري" حاولت أن تلتقط صورة معه خلال تواجدهما في مهرجان "تريبيكا" السينمائي بالدوحة، ما جعله حديث وسائل الإعلام حينها، حتى أن إيناس بكر، المتحدثة الإعلامية باسم الفنان العالمي، قالت إن ما دفع الشريف للتهور على إحدى معجباته في المهرجان كان حالة الاستفزاز التي يعاني منها حينما يذهب إلى أي حفل أو مهرجان.

لقاء سويدان

صفعت الفنانة لقاء سويدان الفنان محمد ميدو في أحد عروض مسرحية "سيد درويش" ما جعلها تتعرض لإنتقادات لاذعة، حتى أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، إحالتها، والفنان ميدو عادل، إلى مجلس التأديب.

المغنية الصينية شياو جوان

صفعت جوان معجبة حاولت التقاط صورة لها على وجهها في أحد المطاعم، وتعرضت المعجبة لإصابات في وجهها بسبب صفعتها القوية ،كما فقدت المغنية بعضًا من شعبيتها بسبب هذا الحادث.

مغنية الراب الأمريكية كاردي بي

رمت كاردي بي إحدى معجباتها بالميكروفون في 2023، بعدما رمت الأخيرة كأس من الشراب على بي أثناء غنائها على المسرح.

حسن حسني

ضرب الفنان الراحل حسن حسني أحد معجبيه بكوعه في عزاء الراحل أحمد راتب في 2016 حيث حاول أحد الحضور الإمساك بذراعه والسير بجانبه، وهو ما جعل حسن حسنى يتخذ هذا التصرف ضده، وهو ما أثار حينها جدلًا على مواقع التواصل الإجتماعي.

أحمد عبدالعزيز

انفعل الفنان أحمد عبدالعزيز في عزاء شرين سيف النصر على أحد الأشخاص حيث حاول لمس الفنان لينفعل قائلا: "أوعى إيدك يالا ولا" وغادر سريعًا.

باريس هيلتون

تسببت باريس هيلتون في شجار مع أحد المصورين في 2012، بعد خروجها من حفل الساعة الثالثة والنصف صباحاً حيث خشيت هيلتون أن يكون قد صورها، فقامت بمهاجمة المصور وقد كانت تحت تأثير المخدرات حينها.