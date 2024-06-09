مصرع عجوز مزقها قطار إلى أشلاء حال عبورها السكة الحديد بطما

لقيت ربة منزل عجوز في منتصف العقد السابع من العمر تقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج صدمها قطار وحولها إلى أشلاء حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طما من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما بإصطدام القطار [أسوان – القاهرة] بالمدعوة "سوما . ع . س . ا" 65 سنة ربة منزل تقيم دائرة المركز حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور دائرة المركز مما أدى إلى وفاتها وتحولت الجثة إلى أشلاء وتم نقلها لمشرحة مستشفى طما المركزي .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال زوج المتوفاه "سالم . ا . س . ا" 76 سنة بالمعاش يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج من إلقاء القبض على صاحب ومدير شركة خاصة لمواد البناء يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على 10 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 3.1 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة مواد البناء مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طما من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج يتضمن بلاغ "أبو العباس . م . ص . م" 49 سنة عامل وعدد " 9 " آخرين يقيمون دائرة مركز طما بتضررهم من "أحمد . ع . ع . م" 50 سنة صاحب ومدير شركة خاصة لمواد البناء يقيم دائرة مركز طما لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها [ 3.100.000 ] ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة مواد البناء من خلال شركته المشار إليها مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ 5 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد .

عقب استصدار اذن النيابة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .