القبض على المتهم فى ذبح طفلة رضيعة بمركز دراو محافظة أسوان

نجح الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، من إلقاء القبض على المتهم فى ذبح طفلة رضيعة بواسطة آله حادة ( منجل ) دون شفقة ولا رحمة وذلك بقرية بنيان التابعة لدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى تشكيل فريق بحث وتبين تحديد موقع المتهم فى مدة اقل من 24 ساعة والقاء القبض عليع، و تبين أن وراء العثور على جثة الطفلة الرضيعة أحد أقاربها متعاط للمخدرات.

وترجع تفاصيل الواقعة عند تلقى إخطاراً يفيد بالعثور على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر ، مذبوحة بآله حادة ( منجل )، وذلك تحديدًا عند عزبة النخل التابعة لقرية بنبان داخل دائرة المركز.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.