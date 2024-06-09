"محامي الأقصر" سنتحرك قضائيًا ضد الفنان عمرو دياب لرد اعتبار سعد

لاقى فيديو صفعة عمرو دياب لشاب من معجبيه، خلال محاولته التصوير مع الأول في حفل زفاف، إستياء شديد من أهالي الأقصر حيث منشأ الشاب سعد أسامة، والذي حاول التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب، فباغته الأخير بصفعة؛ الأمر الذي أثار غضب أهالي الأقصر، بل جموع كبيرة من المصريين، حتى أصبحت الواقعة "ترند" خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي هذا الشأن أعلن الدوشي شاكر ابو دوح، نقيب محامي الأقصر، التحرك قضائيًا ضد الفنان عمرو دياب، لرد اعتبار الشاب الأقصري.



كما أعرب نقيب محامي الأقصر عن استنكاره لما صدر من الفنان عمرو دياب، وقال: " نعلن استنكارنا التام لما حدث من الفنان عمرو دياب لابن الصعيد ( إسنا) الأقصر فى الحفل وأمام الناس؛ لأن ماحدث خروج عن الإنسانية، والقيم والأخلاق ونعلن اننا معك ياسعد فى رد حقك إليك، ونحن من غدا بإذن الله تعالى سنتحرك قضائيا ضد الفنان عمرو دياب لرد اعتبار سعد واخذ حقه".



وكان فيديو كشف واقعة صفع عمرو دياب لشاب حاول التقاط “سيلفي” معه، خلال حفل زفاف في القاهرة، وهي الواقعة التي أثارت ردود فعل واسعة على مدار الساعات الماضية.

وكان شقيق الشاب صاحب الواقعة أعلن في تصريحات صحفية أن الأسرة ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عمرو دياب، وذلك بعد إهانته المتعمدة.