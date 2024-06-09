بلجيكا تفوز على لوكسمبورج بثلاثية وديا

فاز منتخب بلجيكا على لوكسمبورج بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في إطار استعداداته لبطولة كأس أمم أوروبا، والتي تستضيفها ألمانيا على أراضيها.

أحرز روميلو لوكاكو هدف منتخب بلجيكا الأول عبر ركلة جزاء في الدقيقة 42، قبل أن يضيف المهاجم البلجيكي ثاني الأهداف في الدقيقة 57 من صناعة زميله جيرمي دوكو بعد مجهود فردي مميز قبل أن يمررها للوكاك الذي يضعها بالشباك.

لوكاكو

قبل أن يسجل لياندرو تروساد هدف بلجيكا الثالث والأخير في اللقاء بالدقيقة 81 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بثلاث أهداف نظيفة لصالح بلجيكا.

منتخب بلجيكا

ويستعد منتخب بلجيكا لخوض عمار بطولة كأس أمم أوروبا ويقع في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من: سلوفاكيا، وأوكرانيا، و رومانيا.