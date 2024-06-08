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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ابو عبيدة: بعد تحرير الأسرى سيتأثر باقي الموجودين لدى المقاومة

ابو عبيدة
ابو عبيدة

قال أبو عبيدة الناطق باسم القسام، إن عددًا من الأسرى الصهاينة قتلوا خلال تحرير زملائهم الأربعة، وتحرير الرهائن سيؤثر على ظروف أسر الموجودين بيد المقاومة . 

وذلك في إشارة منه إلى أنه بعد تحرير الأسرى الأربعة، سيتم تشديد الأسر على المتبقيين لدى المقاومة مما سيؤثر عليهم بعد المعاملة اللائقة التي كانوا يتعاملون بها .

 

تحرير 4 أسرى إسرائيليين 

وفى وقت سابق، اعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، انه في عملية مركبة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40) والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس من حفل النوفا في السابع من أكتوبر. 

واضاف في بيانه: لقد تم تحرير المختطفين من قبل مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتيْن منفردتيْن في قلب النصيرات. 

واشار الي ان وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير. 


 

 

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