حزب الله: استهدفنا بالصواريخ جنود اعتدوا بالقذائف الفوسفورية على بلدة راميا

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي كانت ‏تعتدي بالقذائف الفوسفورية وتُشعل الحرائق في الأحراش مقابل بلدة راميا بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات ‏مباشرة.

وقال حزب الله في بيانه: استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (10:35) من ليل يوم السبت 8-6-2024 مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي كانت ‏تعتدي بالقذائف الفوسفورية وتُشعل الحرائق في الأحراش مقابل بلدة راميا بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات ‏مباشرة