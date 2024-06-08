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السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ جنود اعتدوا بالقذائف الفوسفورية على بلدة راميا

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي كانت ‏تعتدي بالقذائف الفوسفورية وتُشعل الحرائق في الأحراش مقابل بلدة راميا بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات ‏مباشرة.

 

وقال حزب الله في بيانه: استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (10:35) من ليل يوم السبت 8-6-2024 مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي كانت ‏تعتدي بالقذائف الفوسفورية وتُشعل الحرائق في الأحراش مقابل بلدة راميا بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات ‏مباشرة

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