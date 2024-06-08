ضبط 117 كيلو لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالإسكندرية

أكد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، أنه تم إعدام 117 كيلو لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغلق وتشميع 13 منشأة وتحرير 26 محضرا وإنذارا متنوعا.

وتابع، أن الحي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبحضور المهندسة إنجي فتحي مساعد رئيس الحي، قام بتحصيل غرامات فورية 94 ألف جنيه، والتحفظ على 719 حالة إشغال متنوع، وإعدام 117 لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغلق وتشميع 13 منشأة وتحرير 26 محضرا وإنذارا متنوعا.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة مفاجئة شنها الحي بمنطقة الترعة المردومة والسيوف ولوران بنطاق الحي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخاص بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

وأوضح حبيب أنه تم التفتيش على المخابز والمحال والكافيهات والصيدليات، وفتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعدين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

على الصعيد ذاته أسفرت الحملة عن قيام صحة شرق بتحرير 2 محضر عدم تطبيق اشتراطات صحية، وقيام إدارة تموين شرق بتحرير 2 إنذار لمخابز بلدية، فضلا عن قيام صحة البيئة بتحرير 11 محضر عدم حمل شهادات صحية ونظافة عامة، وقيام إدارة شئون البيئة بتحرير 9 إنذارات و2 محضر.

جاء ذلك بحضور مديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات ومسئول الإعلام ومفتشي المتابعة وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وصحة البيئة، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، وإدارة شئون البيئة والرصد البيئي والإيرادات.