هالاند يقترب من إنجاز تاريخي مع منتخب النرويج

دخل إرلينج هالاند مهاجم منتخب النرويج تاريخ منتخب بلاده بعد تسجيله هدفا في مباراة الدنمارك الودية.

وخسرت النرويج أمام الدنمارك بثلاث أهداف مقابل هدف، وسجل هدف النرويج الوحيد إرلينج هالاند ليحقق رقما قياسيا بالاقتراب أكثر من إنجاز تاريخي.

بات إرلينج هالاند على بُعد هدفين فقط على من الوصول إلى صدارة هدافي منتخب النرويج في التاريخ، بعدما سجل 31 هدفا، ويفصله هدفين للتساوي مع الهداف يورجن يوف.

الوصافة

سجل إرلينج هالاند 31 هدفا خلال 33 مباراة فقط، فيما وصل يورجن يوف الهداف التاريخي لمنتخب النرويج 33 هدفا في 45 مباراة، خلفهم يأتي جوندرسن ب26 هدفا في 33 مباراة، ثم يأتي هينوم رابعا ب25 هدفا خلال 43 لقاء.

وكان منتخب النرويج فشل في الوصول إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا، ليغيب عن اليورو، وكان رفقاء هالاند فشلوا أيضا في الصعود لكأس العالم بقطر.