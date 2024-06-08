(ECMA) تطلق برنامجها التدريبى المتكامل للكوادر المهنية

45 مستفيداً من البرنامج

استأنفت الجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA) مؤخرا برامجها التدريبية المتكاملة والمتخصصة فى برامج تأهيل الكوادر العاملة فى سوق الأوراق المالية.

أطلقت الجمعية دورتها الجديدة من برنامج الكوادر المهنية الخاصة بالعاملين فى شركات السمسرة، وتضم 6 وظائف تتمثل فى «مدير مخاطر، مراجع داخلى، مراقب داخلى، مدير فرع، مدير مالى، ومدير عمليات».

قالت ماجى سليم المدير العام للجمعية، إن البرنامج يهدف إلى التطوير المستمر للعاملين فى سوق الأوراق المالية، وتأهيلهم بصورة أكثر احترافية، مما يسهم فى رفع كفاءة السوق، والحد من المخاطر التى قد يواجهها السوق.

أضافت «سليم» أن المحاضرات تستمر لمدة شهر ونصف الشهر، بواقع 3 محاضرات أسبوعيا، على أن تنتهى منتصف يوليو القادم، وأشارت إلى أن عدد المشاركين يصل إلى 45 متدربا.

أشارت إلى أنه تم تطبيق خدمة «أون لاين» لإتاحة الفرصة أمام المتدربين بالمحافظات من المشاركة والاستفادة من البرنامج التدريبي.

كانت «ECMA» قد أطلقت البرنامج التدريبى المتكامل لمديرى الحساب فى مايو 2024، بمشاركة 50 متدربا، لتأهيلهم بصورة أكثر احترافية.