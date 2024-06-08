الرئيس الفلسطيني يطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن

لبحث مجزرة مخيم النصيرات

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات "المجزرة الدموية" في مخيم النصيرات التي قامت بها القوات الإسرائيلية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم استعادة 4 أسرى أحياء من موقعين مختلفين في منطقة النصيرات.

عملية خاصة"

وقال المتحدث باسمه، دانيال هغاري، إن مئات من الجنود الإسرائيليين شاركوا في "عملية خاصة" شهدت إطلاق نار براً وبحراً وجواً لإنقاذ 4 رهائن أحياء من حركة حماس التي كانت تختطفهم في غزة.

كما أضاف خلال مؤتمر صحافي أن العملية كانت قيد التخطيط منذ أسابيع وأن شرطياً أصيب بجروح بالغة، حسب رويترز.

فيما أفاد مراسل "العربية" بمقتل جندي من وحدة خاصة خلال عملية استعادة رهائن من غزة.

مقتل 210 على الأقل

إلى ذلك قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الذي تديره حماس في بيان إن 210 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب نحو 400 آخرين في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36 ألفاً و801، فيما زاد عدد المصابين إلى 83 ألفاً و680، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.

250 أسيراً

يذكر أن كان لدى حماس قبل استعادة الأسرى الأربعة اليوم، 124 أسيراً أحياء، من أصل نحو 250 اقتادهم الحركة إلى داخل القطاع خلال هجوم السابع من أكتوبر.

إلا أنه تم إطلاق سراح العشرات منهم خلال وقف إطلاق للنار في نوفمبر الماضي.

فيما رجحت القوات الإسرائيلية مقتل ما يقارب الـ30 أسيراً خلال الحرب الذي دخلت شهرها التاسع.