عاجل
انتحار جندي إسرائيلي بعد عودته من معارك قطاع غزة.. صورة ابو عبيدة: بعد تحرير الأسرى سيتأثر باقي الموجودين لدى المقاومة حزب الله: استهدفنا بالصواريخ جنود اعتدوا بالقذائف الفوسفورية على بلدة راميا
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قيادي في حماس: العدو يحاول إخفاء خسائره الحقيقية في عملية تحرير الأسرى

عزت الرشق
عزت الرشق

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إنه  من جديد تتجسد نازية الاحتلال الإرهابي المجرم بإعدامه مئات الأطفال والنساء، خلال محاولته تحرير بعض أسراه، ويحاول العدو جاهدًا إخفاء خسائره الحقيقية في عملية تحرير أسراه.

وأضاف في بيان عبر حسابه: رغم زعم الاحتلال بتدمير كل كتائب حماس في غزة، فهو لم يتمكن من تحرير أسراه إلا عبر عملية صعبة ومعقدة وتحت كثافة نارية هائلة، بعد ثمانية أشهر من بدء الحرب، مواجهًا مقاومة شرسة، دفَّعته أثماناً باهظة، وهو ما يتناقض مع مزاعمه. 

وأكد أن المقاومة لا زالت في قلب المعركة وفي جعبتها الكثير، والمعركة كر وفر،  وفي الوقت الذي يعلن الاحتلال عن تحرير أربعة أسرى، بعد ثمانية أشهر من الحرب، فهذا دليل فشل استراتيجي على صعيد تحقيق أهدافه المعلنة.

 

وأشار إلى أن كتائب القسام لا زالت تزيد من غلتها من أسرى العدو، وخير دليل على ذلك ما حدث في العملية النوعية في جباليا نهاية الشهر الماضي، ويحاول العدو جاهدًا إخفاء خسائره الحقيقية في عملية تحرير أسراه، لكن القول الفصل دائمًا هو ما تقوله  المقاومة، وهذه العملية لن تغيّر من الثمن النهائي الذي سيدفعه الاحتلال مرغمًا.

مواد متعلقة

أفيخاي: لم تدخل قوات خاصة مخيم النصيرات عبر الرصيف الأمريكي لتحرير الأسرى

فتح: مجزرة مخيم النصيرات وصمة عار لن تُمحى عن منظومة الاحتلال وداعميها

سرايا القدس تقصف غلاف غزة.. وحزب الله يضرب مستعمرة المطلة

حركة فتح: شعبنا الفلسطيني سيفشل جميع مشاريع التصفية 

حركة المجاهدين الفلسطينية: مشاركة أمريكا بمجزرة النصيرات تأكيد على أنها عدو أصيل

أبو عبيدة: ما نفذه الاحتلال في النصيرات جريمة وأول المتضرر بها أسراه

قوات دخلت عبر الرصيف الأمريكي في شاحنة مساعدات..  تفاصيل تحرير الأسرى الإسرائيليين

عاجل| تحرير الاسري.. صور ومشاهد للإسرائيليين لحظة إجلائهم من قلب النصيرات
الجريدة الورقية