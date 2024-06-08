لمرضى الضغط.. ممارسة التمارين الرياضية اسبوعيًا يحمي من هذا المرض

أظهرت نتائج دراسة حديثة أجريت في جامعة ويك فورست أن ممارسة التمارين الرياضية القوية أكثر من مرة في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم وفقا لموقع هيلث داي.

ووجد فريق البحث الذين شاركوا كل أسبوع في نشاط بدني قوي كانت لديهم معدلات أقل من ضعف الإدراك الخفيف والخرف، على الرغم من ارتفاع ضغط الدم لديهم.

ووفق جمعية القلب الأمريكية، تشمل أمثلة النشاط القوي: المشي لمسافات طويلة صعوداً، والجري، وركوب الدراجات السريعة، والسباحة، والرقص الهوائي، والقفز بالحبل، والأعمال الشاقة في الفناء.

وشملت التجربة السريرية أكثر من 9300 مشارك من 100 مستشفى وعيادة في أنحاء الولايات المتحدة، يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، وأظهرت النتائج التأثير الوقائي للتمارين الرياضية القوية على صحة الدماغ.

وأظهرت دراسة أخرى أن الشرب المنتظم للشاي مع إضافة ملعقة واحدة فقط من السكر يزيد من احتمال الإصابة بالخرف لدى البشر بنسبة 47٪ مقارنة بأولئك الذين يشربون المشروبات الحلوة كل ثلاثة أشهر.

ويرتبط الكثير من السكر في النظام الغذائي بمرض السكري من النوع 2، وقد حددت الدراسات السابقة مرض السكري كعامل خطر للخرف بالإضافة إلى ذلك، السكر المذاب في السائل قادر على امتصاص فيتامين ب 1، وهو أمر حيوي لصحة الجهاز العصبي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدمان الشاي الحلو له تأثير سيء على الشكل ولقد ثبت أنه إذا تخليت عن عادة إضافة السكر إلى الشاي دون جهد إضافي، فسيتم فقدان 1.5-2 كجم.

ما هو الخرف

هو مصطلح للعديد من الأمراض التي تؤثر في الذاكرة والتفكير والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، ويزداد المرض سوءًا بمرور الوقت، ويؤثر بشكل رئيسي في كبار السن، والإصابة بالخَرَف لا تحدث بسبب مرض واحد بعينه، بل نتيجة للإصابة بعدة أمراض.

ويكون فقدان الذاكرة من أعراض الخَرَف عادةً وهو في الغالب أحد الأعراض المبكرة للإصابة بهذا المرض ولكن فقدان الذاكرة وحده لا يعني أنك مصاب بالخَرَف، إذ قد تختلف الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.