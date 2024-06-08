قنا تتخذ 6 تدابير لاستقبال عيد الأضحي المبارك

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن جاهزية المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، من خلال إتخاذ 6 تدابير فى عدد من القطاعات استعدادًا لحلول عيد الأضحي.

قال المحافظ، إنه تم تخصيص ٣٢٠٨ مسجد لإقامة صلاة العيد بها ، بالإضافة إلي أنه تم إرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاة بها لاعتمادها من وزارة الاوقاف ، ويبلغ عددها حوالي ١٠٠ ساحة بجميع مراكز المحافظة ، مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد.

وقرر المحافظ، أن يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بكافة المجازر الحكومية بناطق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موجها مدير مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل لكافة المجازر وتوفير الأطباء والعمال المنوطين بأعمال الذبح.

مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة، والاهتمام بنظافة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلي الاماكن المخصصة لها.

كما أكد على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والمتابعة المستمرة علي مدار 24 ساعه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

إلغاء إجازات الأطباء:

ونوه المحافظ، إنه تم إلغاء الإجازات للأطباء واطقم التمريض والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد وكذلك التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والامصال بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.

ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار الساعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة ، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري، كما تم تزويد نقاط الاسعاف المنتشرة علي الطرق السريعة والداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الحوادث والطوارئ .

توفير السلع والمحروقات

وأورد المحافظ، أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير مخزون كافي من الدقيق بالمستودعات وكذلك توفير الدقيق المُدعم للمخابز ، وزيادة كميات اسطونات البوتاجاز المنزلي والتجاري ، وتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود بكميات كافية.

بالإضافة إلي توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها ، للتيسير على المواطنين لاسيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم ، لافتا إلي أنه من المقرر فتح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف مديرية التموين.

مؤكدا أن مديريات التموين والطب البيطرى والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرا على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمى و خالية من أي مسببات مرضية حرصاً على صحة وسلامة المواطنيين، و حملات التفتيش مستمرة خلال ايام العيد وعقب إنتهاء الأجازة المقررة .

حركة المرور

وأوضح محافظ قنا أنه تم تكليف إدارة المرور بضرورة تكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية ، وكذلك التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين احتفالات العيد و منع أي احداث تعكر السلم والصفو العام.

وأبرز المحافظ، أنه تم التنبيه علي مسئولي المواقف بمتابعة حركة السيارات وانتظام حركة خطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتأكد من عملها وصلاحيتها وإنتظام العمل أولا بأول ، وكذلك تعيين خدمات تأمين وإنقاذ على المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين والرحلات النيلية و مراجعة مدى صلاحية وسلامة المراكب و تراخيصها .

غرفة عمليات

وتابع المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لحلها ، والتنسيق الكامل مع مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها فورا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم السبت، بقاعة المجلس التنفيذي بالمحافظة بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا وكيل مديرية الأوقاف، والدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، والعميد هانى الأتربى مدير الحماية المدنية ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء شركات المرافق ورؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة