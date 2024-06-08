أفيخاي: لم تدخل قوات خاصة مخيم النصيرات عبر الرصيف الأمريكي لتحرير الأسرى

نفي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، دخول قوات خاصة منطقة النصيرات عبر أي سيارة أو شاحنة مساعدات، ولم يتم استخدام الرصيف الأمريكي العائم خلال عملية تحرير الأسرى .

وفي وقت سابق، أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، أن جيش الدفاع شن غارات إضافية على جنوب لبنان طالت مبنى عسكري، بالإضافة إلى أربع منصات صاروخية، ورصدت قوات غولاني في وقت سابق اليوم مخربين يدخلون إلى مبنى عسكري لحزب الله، في مركبا في جنوب لبنان وقامت طائرات حربية بمهاجمة المبنى الذي تواجد فيه المخربون.

وأضاف في بيان عبر حسابه: كما أغارت طائرات حربية قبل قليل على أربع منصات صاروخية تابعة لحزب الله في مناطق شيحين وزبقين وحنين وحولا في جنوب لبنان.

وأشار إلى أنه متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في الساعة 19:15 في إصبع الجليل، تم رصد إطلاق خمس قذائف من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة. نتيجة سقوط القذائف اندلعت حرائق في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك تم رصد إطلاق عدة قذائف مضادة للدروع اجتازت من لبنان نحو ملكيا ومسغاف عام اندلع في أعقابها حريق في بلدة مسغاف عام، وقوات جيش الدفاع قصفت بالمدفعية كافة مصادر النيران، مشيرا إلى أن قوات الإطفاء تعمل لإخماد الحرائق.