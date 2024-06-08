استمرار اختبارات الناشئين بالمقاولون العرب للأسبوع الثالث

يواصل نادي المقاولون العرب السعي من أجل اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها، تستمر اختبارات الناشئين للأسبوع الثالث على التوالي بنجاح ملحوظ.

بدأت الاختبارات أسبوعها الأول في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، حيث تم استقبال أعداد كبيرة من اللاعبين يوميا من الساعة 8 صباحًا للمرة الأولى، ثم تستكمل الاختبارات في الفترة الثانية من الساعة 11 ظهرًا لإتاحة الفرصة الثانية لبعض اللاعبين.

وتستمر اختبارات الناشئين 2024 بمقر النادي في مدينة نصر بالقاهرة.

أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمواليد مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 )

أيام ( الأحد , الثلاثاء , الخميس )

ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )

على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء امتحاناتهم الدراسية ٠

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