السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استمرار اختبارات الناشئين بالمقاولون العرب للأسبوع الثالث

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل نادي المقاولون العرب السعي من أجل اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها، تستمر اختبارات الناشئين للأسبوع الثالث على التوالي بنجاح ملحوظ.

txt

المقاولون يبحث عن المواهب الشابة في مختلف محافظات مصر

بدأت الاختبارات أسبوعها الأول في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، حيث تم استقبال أعداد كبيرة من اللاعبين يوميا من الساعة 8 صباحًا للمرة الأولى، ثم تستكمل الاختبارات في الفترة الثانية من الساعة 11 ظهرًا لإتاحة الفرصة الثانية لبعض اللاعبين.

وتستمر اختبارات الناشئين 2024  بمقر النادي في مدينة نصر بالقاهرة.

أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمواليد مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 )

أيام ( الأحد , الثلاثاء , الخميس )
ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )
على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء امتحاناتهم الدراسية ٠ 
#المقاولون_العرب
#ذئاب_الجبل
#ناشئين
#اختبارات #اختبارات2024
#اختبارات_ناشئين_المقاولون_العرب

مواد متعلقة

المقاولون يبحث عن المواهب الشابة في مختلف محافظات مصر
الجريدة الورقية