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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يبحث عن المواهب الشابة في مختلف محافظات مصر

المقاولون
المقاولون

في خطوة هادفة لتوسيع نطاق البحث عن المواهب الكروية الشابة، عقد يسري عبد الغني - رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب - اجتماعًا مع مسؤولي أكاديميات المقاولون العرب المنتشرة في مختلف محافظات مصر.

 في حضور اللجنة الفنية للاكاديميات والاختبارات الخارجية المكونة من الكابتن عبودة والكابتن جمال سالم والكابتن مصطفى جودة والكابتن محسن هاشم والكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لقطاع الشباب و الناشئين والكابتن عبدالفتاح صالح المدير الإداري للقطاع لتنسيق وتنظيم الاختبارات الخارجية من خلال مسؤولي الأكاديميات في جميع المحافظات .
وأكد عبد الغني أن الأولوية ستكون لأكاديميات المقاولون العرب الموجودة في المحافظات المختلفة، حيث سيتم دعمها وتقديم كافة المساعدات اللازمة لنجاح عمليات الاختبار والانتقاء. وسيتم إتاحة فرص إضافية للاختبار داخل مقر النادي في القاهرة.
وأوضح أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مواعيد الاختبارات الخارجية في كل محافظة، مما سيتيح للمواهب الشابة في جميع أنحاء البلاد فرصة المشاركة. وسيتم توفير الدعم اللازم من خلال اللجان الفنية والإدارية المختصة من قطاع الناشئين بالنادي.

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