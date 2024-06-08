كروتيا تفوز على البرتغال وديًا استعدادًا لـ يورو 2024

حقق المنتخب الكرواتي الفوز على نظيره البرتغالي بنتيجة 2/1، وذلك خلال المباراة الودية استعدادًا لبطولة كأس أمم أوروبا ألمانيا 2024.

تقدم المنتخب الكرواتي في النتيجة من خلال اللاعب لوكا مودريتش في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء خلال الشوط الأول، بينما تعادل ديوجو جوتا للبرتغال في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني.

فيما أعاد أنتي بوديمير التقدم مرة أخرى في الدقيقة 56، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

ونجح المنتخب البرتغالي في السيطرة على الكرة نسبيًا خلال الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة 56% للبرتغال، مقابل 44% لصالح كرواتيا.

وكان المنتخب الكرواتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوسيب ستانشيتش- جوسيب شوتالو- مارين بونجراشيتش- جوشكو جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش- مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: لوفر ماير- أنتي بوديمير- أندريه كراماريتش