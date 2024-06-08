ضبط 8 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة بمحافظة البحيرة، محمد عبد العال - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة .

حيث تم تنفيذ حملات مكثفة علي الأسواق، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ،وإشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية

والتي أسفرت عن ضبط 6 طن أسمدة زراعية مدعمه قام أحد الأشخاص بتجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعه و 8 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالإضافة لضبط 4 محلات لبيعهم منتجات بأزيد من السعر الرسمي و 1000 لتر سولار تم تجميعهم داخل محطه تمويل سيارات غير مرخصة بمركز حوش عيسي .

وبحملة بمركز إيتاى البارود تم ضبط داخل مصنع بدون ترخيص 1000 لتر زيت طعام مجهول المصدر و 25 برميل زيت زنة البرميل25 كجم مجهول المصدر و 100 صفيحة سمنة زنة 11 كجم بالاضافة لضبط 20 جركن زيت زنة الجركن 20 لتر و400 زجاجة فارغة تحت التصنيع و 500 صفيحة سمن فارغة تحت التصنيع ، كما تم ضبط كمية من السجق والكبدة و اللحوم المجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالاضافة لتحرير محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى و4 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضمن جهود محافظة البحيرة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.