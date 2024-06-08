ننشر أسعار الأسمنت اليوم في الشركات والأسواق

شهد سوق البناء، تراجعًا طفيفًا في أسعار الأسمنت، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأيام الماضية، وناهز سعر أسمنت أسيوط إيه وان 1,310 جنيها للطن، بينما اقترب سعر أسمنت لافارج شطبنا 1,300 جنيه للطن، ووصل سعر أسمنت الواحة 1,320 جنيها للطن، في حين وصل سعر أسمنت العمران 1,280 جنيها للطن.

وبلغ سعر الأسمنت الرمادي 2246.05 جنيه للطن مسجلا انخفاضا قدره 6.83 جنيه في الطن، فيما بلغ سعر الأسمنت الأبيض العادة 3,900 جنيه للطن، بينما اقترب سعر أسمنت سوبر سيناء 3,820 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت سوبر رويال 3,820 جنيها للطن، في حين وصل سعر أسمنت رويال العادة 3,920 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت الواحة الأبيض 3,920 جنيها للطن.

نقدم لكم أسعار الأسمنت اليوم في الشركات:

الأسمنت المسلح 2,000 جنيه للطن

أسمنت النصر عند 1,920 جنيه للطن

أسمنت المنيا 1,950 جنيه للطن.

أسمنت أسيوط 2,130 جنيه للطن.

اقترب سعر أسمنت وادي النيل من 1,930 جنيه للطن.

ناهز سعر أسمنت المعلم 1,970 جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت جنوب الوادي 1,930 جنيه للطن

وصل سعر أسمنت السهم 1,940 جنيها للطن

أسمنت السويس من 1,990 جنيه للطن.

أسمنت السويدي 2,100 جنيه للطن

أسمنت حلوان 1,980 جنيه للطن

أسمنت العسكري 1,950 جنيه للطن

أسمنت المخصوص 1,950 جنيه للطن