السبت 08 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسامة كمال: أزمة الكهرباء الأسبوع الحالي كانت خانقة

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أنه قراء حتى الآن عدد من الأسباب وراء انقطاع الكهرباء المتكرر يصل عددهم لـ6 أسباب، موضحًا أن المواطن يحتاج من المسئولين أن يتحدثوا عن كل شئ بخصوص هذه الأزمة، متابعًا: "أزمة الكهرباء الأسبوع ده كانت خانقة وكان هناك أماكن يقطع به الكهرباء لساعتين وأماكن أخرى لـ6 ساعات".

 الأسباب وراء انقطاع الكهرباء

وشدد "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن هناك حالة من عدم النظام بشأن تطبيق الجداول الخاصة بتخفيف الأحمال على المناطق والمحافظات، موضحًا أنه لابد أن يكون وقفه مهمة في هذا الملف، والأسباب الحقيقة وطرق التعامل مع تكرار انقطاع الكهرباء في عدد كبير من الأماكن ولساعات طويلة.

 

وأوضح أنه لابد وضع أوجه الطوارئ حتى لا يحدث هذا الانقطاع والقناعة والاقتناع هو السبيل الأفضل، ويأتي فترة انقطاع الكهرباء مع فترة ارتفاعات درجات الحرارة، متابعًا: "موجة الحر تضرب البلاد الأسبوع المقبل وفي فترة اجازة العيد".

 

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