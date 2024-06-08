ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان إلى 23 مصابا

وصلت الحصيلة النهائية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بأسوان إلى 23 مصابا وجميعهم يحملون الجنسية السودانية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بأسوان على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن المصابين 15 شخص قبل أن تزيد الحصيلة النهائية وتصل إلي 23 مصاب جميعهم يحملون الجنسية السودانية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة