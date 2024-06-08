طبيب يكشف علامات خفية تشير إلى مشاكل في الكبد

يمكن التعرف على التغيرات الخطيرة في عضو حيوي من خلال عدد من الأعراض غير المباشرة، وحتى مشاكل الكبد الخطيرة يمكن أن تمر دون أن يتم اكتشافها، كما أشار بوبو بانيني، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة ييل وأخصائي أمراض الكبد.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الكبد، الذي يقوم بوظيفة تصفية الدم، ليس لديه أي نهايات عصبية حسية تقريبًا، ويمكن التعرف على مشاكل الكبد في المراحل المبكرة من خلال علامات غير مباشرة.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا: تغيرات في لون الجلد أو العين، وتورم الأطراف السفلية، والدوخة المفاجئة والارتباك، والبول الداكن، وإذا لاحظت هذه الأعراض عليك استشارة الطبيب.

علامات خفية تشير إلى أن الكبد غير صحي

أمراض الكبد غالبا ما تتطور ببطء ويمكن أن تظل غير مكتشفة حتى مراحل لاحقة، ومع ذلك، هناك علامات خفية ودقيقة قد تشير إلى وجود مشاكل في هذا العضو الحيوي"، كما تقول أخصائية أمراض الكبد آلا يوزنوفا خصيصًا لـ MedicForum.

وذمة في الأطراف السفلية

يلعب الكبد دورًا رئيسيًا في تنظيم السوائل في الجسم، ويمكن أن تسبب مشاكل الكبد تراكم السوائل في الساقين.

تغيرات في البول والبراز

قد يكون البول ذو اللون الداكن علامة على ارتفاع مستويات البيليروبين، وقد تشير التغيرات في لون البراز، وخاصةً البراز ذو اللون الفاتح أو الشبيه بالطين، إلى وجود مشاكل في القناة الصفراوية.

الدوخة غير المعقولة وتغيم الوعي

يمكن أن يؤدي ضعف وظائف الكبد إلى تراكم السموم في الدم، مما قد يسبب الدوخة والارتباك وحتى اعتلال الدماغ.

مشاكل بشرة

الحكة المزمنة في الجلد دون سبب واضح قد تكون بسبب تراكم الأملاح الصفراوية، والنقاط الحمراء الصغيرة على الجلد والتي لا تزول بالضغط قد تكون علامة على مرض الكبد.

التعب والضعف

قد يرتبط التعب والضعف المستمر بمشاكل في الكبد.

فقدان الشهية وتغير الوزن

مشاكل الكبد يمكن أن تسبب فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المقصود.

ألم في الربع العلوي الأيمن من البطن

الألم أو الانزعاج في الربع العلوي الأيمن من البطن قد يشير إلى التهاب أو تضخم الكبد.