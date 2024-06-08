انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

وقع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة 15شخص، جميعهم يحملون الجنسية السودانية، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى التابع لدائرة المدينة، مما أسفر عن أصابة15 شخص جميعهم يحملون الجنسية السودانية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.