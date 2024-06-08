إرهابيون يقتلون 38 شخصا على الأقل في هجوم على قرى شرق الكونغو

قال مسؤولان محليان وقيادي في المجتمع المدني، اليوم السبت، إن متمردين إسلاميين مشتبه بهم قتلوا 38 شخصا على الأقل في هجوم خلال الليل على قرى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

متمردين إسلاميين يقتلون المواطنين في الكونغو

وألقى زعيم المجتمع المدني المحلي جاستن كافالامي باللوم على أعضاء القوات الديمقراطية المتحالفة في الهجوم.

وتنحدر قوات الدفاع الأسترالية، التي يزعم أنها وراء هجوم آخر على قرية أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أوغندا المجاورة.

مقتل 16 شخصا على الأقل على أيدي إسلاميين مشتبه بهم في شرق الكونغو

وتتخذ الجماعة الآن من شرق الكونغو مقرا لها ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية وتشن هجمات متكررة مما يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة تنشط فيها جماعات متشددة كثيرة.

مسلحون البنادق والمناجل

واستخدم مسلحون البنادق والمناجل لمهاجمة سكان قرى في إقليم بيني بإقليم كيفو الشمالي ليل الجمعة حسبما قال فابيان كاكولي المسؤول المحلي لرويترز.

وقال المسؤول في المنطقة ليون كاكولي سيفيوي إن عدد القتلى بلغ 38 شخصا، مشيرًا إلي أن تصاعد العنف في الآونة الأخيرة يرجع إلى استغلال المهاجمين لضعف الوجود الأمني.

وقال لرويترز إنهم جاءوا "لذبح السكان عندما لم يكن هناك جنود في المكان، ولم يتسن الوصول إلى تحالف القوى الديمقراطية للتعليق.

وأضاف مسؤول من الإدارة المحلية، إن 16 شخصا على الأقل قتلوا على يد جماعة إسلامية يشتبه في أنها متمردة مقرها في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

القوات الديمقراطية المتحالفة

وبدأت القوات الديمقراطية المتحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية كتمرد أوغندي لكنها تعمل من أدغال شرق الكونغو منذ نحو ثلاثة عقود.

وقال المسؤول المحلي فابيان كاكولي فيريرو لرويترز «نعتقد أن ADF هم مرتكبو هذا الهجوم، لقد استغلوا رحيل الجيش في المنطقة للمجيء وقتل السكان».

وأضاف المسؤول إن الضحايا تعرضوا للضرب حتى الموت بالمناجل أثناء وجودهم في منازلهم أو في الحقول، مضيفا أن بعضهم أعدم أثناء محاولتهم الفرار.