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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صحة المرأة: المبادرة تقدم جهودها منذ 2019

صحة المرأة
صحة المرأة

أكد الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن المرأة المصرية هي قلب الصحة المصرية ونصف المجتمع وتلد وترعى النصف الآخر، وبالتالي فهي في بؤرة اهتمام الدولة.

 

وشدد المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، على أن صحتها هى صحة الأسرة كلها، موضحًا أن جميع المبادرات الرئاسية تستهدف السيدات لجانب الرجال، ولكن هناك مبادرة خاصة بالسيدات وهى "مبادرة صحة المرأة" أو البرنامج الرئاسى للكشف المبكر عن أورام الثدى أو أورام المرأة. 

وأضاف “حاتم”، خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن المبادرة تقدم جهودها منذ 2019 وحتى الآن للكشف المبكر والتوعية ضد أورام الثدى، لعمل توعية وكشف الحالات بشكل مبكر والعمل على علاجها وتقليل فرص الرجوع للمرض مرة أخرى، وعودة المرأة لحياتها الطبيعة مما سيؤثر على الاقتصاد بالإيجاب، مؤكدا أن الخدمات الصحية متوفرة لجميع المواطنين بالمجان.

وكان استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، كما التقى وفد مؤسسة ROSATOM الروسية للطاقة الذرية لبحث التعاون المشترك في تطبيق معايير جودة "جهار" لخدمة مرضى الأورام على المستوى المحلي والأفريقي وذلك في إطار تعزيز الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل لمرضى الأورام.

جاء ذلك في إطار الفعاليات والأنشطة المقامة بجناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمعرض الطبي الأفريقي والذي أُقيم  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية توفير نظام رعاية صحية متكامل من أجل عناية أفضل لمرضى السرطان كأحد الاتجاهات الحديثة الأساسية في علاج الأورام مشيرا إلى أن أهم ما يميز مثل هذا النظام هو ضمان مشاركة المعلومات بين أعضاء الفريق فيما يتعلق برعاية المرضى، ووضع خطة علاجية شاملة لتلبية الاحتياجات البيولوجية والنفسية والاجتماعية للمريض.


وأوضح طه أن هناك عدة اعتبارات ينبغي  توافرها في مراكز علاج الأورام أكدت عليها المعايير الوطنية الصادرة عن GAHAR والمعتمدة دوليا سواء فيما يخص علاج مرضى الأورام والمخاطر واسعة المجال التي قد يتعرضون لها، أو فيما يخص  الخدمات المعقدة والمتخصصة المقدمة لهم من حيث ارتفاع نسب تعرضهم للعدوى، وهو ما يتطلب رفع درجة مستويات مكافحة العدوى داخل المنشأة الصحية التي تقدم هذه الخدمات إلى أعلى معدل مشيرا إلى أن من أهم العناصر الواجب توافرها لمراكز الأورام هو الخبراء المتخصصين ولا يشمل ذلك أطباء الأورام والجراحين فحسب، بل يشمل أيضًا الممرضات والمعالجين بالإشعاع وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يعملون جنبًا إلى جنب معهم.

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