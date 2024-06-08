أول تعليق من ساويرس على واقعة صفع عمرو دياب لشاب.. هجوم شرس

تصدرت واقعة صفع الفنان عمرو دياب لشاب على وجهه في إحياء إحدى الأفراح، مؤشرات البحث على مواقع التواصل المختلفة، وانتشر الفيديو بشكل كبير على السوشيال ميديا محققا ملايين المشاهدات.

وهاجم الكثيرون الفنان عمرو دياب؛ بسبب ما فعله تجاه الشاب، خاصة وأن سقطات عمرو دياب ازدادت خلال الفترة الأخيرة مع معجبيه.

لم يترك المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، أي واقعة على السوشيال ميديا إلا ويكون أول المعلقين، حيث علق على واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد المعجبين خلال إحياء حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس الجمعة بحضور نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وأعاد "ساويرس" نشر مقطع فيديو صفع عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "المعجب شده من هدومه علشان يجبره يتصور معاه، فيه ناس معندهاش كياسة ورد الفعل ممكن زيادة لكن المعجب غلطان".

وعلق بعض المتابعين: "عمرو دياب كل حفلة أو فرح لازم يبقى فيه مشكلة، أنا من عشاق عمرو دياب لكن أخر فترة مفيش تقريبًا حفلة بيعملها إلا لما يتجاوز في حق حد، المفروض الإنسان لما بيكبر بالسن والشهرة بيكون متواضع، التعالي والتكبر على الجمهور اللي عملك أخرته وحشة جدًا".

الجدير بالذكر أن عمرو دياب يحيي عدد من الحفلات الغنائية خلال شهر يونيو الجاري، أبرزها حفلًا غنائيًا في بيروت يوم السبت 15 يونيو، وحفلًا آخر في دبي يوم الثلاثاء 18 يونيو.