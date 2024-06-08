إصابة 11 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بالضفة

أُصيب 11 فلسطينيًا بجروح وكسور، صباح اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات من جيش الاحتلال نفذت حملة مداهمات وتفتيش لعدد من المنازل في عقبة جبر، ونكلت بالفلسطينيين المقيمين بالمخيم، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت لترهيب السكان، وتخريب المنازل، والمركبات.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية في غرفة العمليات المشتركة بمحافظة أريحا والأغوار، أن جنود الاحتلال اعتدوا بأعقاب البنادق، وأدوات صلبة على الفلسطينيين، خلال عملية الاقتحام.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات حطمت عددًا من المركبات، ما أدى إلى تعامل الطواقم الطبية والمسعفة مع 11 إصابة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملة تفتيش واسعة في مخيم عين السلطان، والديوك التحتا، وعقبة جبر، واحتجزت عددًا من المواطنين، قبل أن تطلق سراحهم لاحقًا.