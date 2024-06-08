ضبط 64.5 كيلو لحوم وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمي بالغربية

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار و تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة .

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بالمحطة وميدان السيد البدوي وسوق الفسيخ وشارع المديرية وميدان الساعة بطنطا ،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بضبط 64.5 كيلو لحوم واسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمي و تحرر 68 محضرا بأسواق ومحال شهيرة.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط ٨.٥كيلو لحمة مفرومة بدون بيانات واشتباه صلاحية بمطعم شهير بميدان السيد البدوي بطنطا ،٦كيلو لحوم جاموس ذبح خارج المجزر ،٢٥كيلو فسيح اشتباه صلاحية بدون بيانات بمحل فسيخ شهير بسوق الفسيخ،٢٥كيلو رنجه غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمحل شهير بسوق الفسيخ.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 19محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية ، 16 محضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية .

كما قامت مديرية التموين بتحرير7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، محضرين نقص وزن بمخبز عيش بلدى والأخر مخبز افرنجى ، محضر بيع سجائر ازيد من التسعيرة، محضر زيت قلى مجهول المصدر وبدون بيانات

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 6 محاضر اعدام عباره عن 10 كيلو بانية دواجن،2 كيلو كبدة ، نصف كيلو بسطرمة ،20كيلو زيت هالك بالإضافة الى 12 محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الأضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .