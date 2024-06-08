حياة خطاب: القمة المصرية الأذربيجية تأتي في توقيت مهم

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ إن القمة المصرية الأذربيجانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف رئيس أذربيجان اليوم جاءت في توقيت مهم وذلك في إطار تحركات الرئيس السيسي مع كل دول العالم من أجل القضية الفلسطينية كما تعكس الزيارة لمكانة مصر وريادتها اقليميا وعالميا

وأضافت خطاب ان القمة المصرية الأذربيجانية تأتي في إطار دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين كما جاءت حول البناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية .

واشارت خطاب الي ان الرئيس السيسي يحرص على إثارة القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينين في كل اللقاءات والمحافل التي يشارك بها ويؤكد خلال حديثه على ضرورة وقف إطلاق النار وانه لا بديل عن حل الدولتين لحل القضية الفلسطينية

وأشارت خطاب أيضا إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتوطيد العلاقات بين مصر وجميع دول العالم شرقا وغربا ، وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية أذربيجان في يناير 2023، كأول رئيس مصري يزور جمهورية أذربيجان ومثلت دفعة قوية وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين وقد تم في ختام الزيارة التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات الري والثقافة والتجارة