كلام فى الهوا

السبت 08/يونيو/2024 - 07:06 م 6/8/2024 7:06:13 PM

أبوالعُريف من الشخصيات الشعبية المنتشرة الآن بيننا، ذلك الشخص الذى يدعى معرفته بكل شىء، يعتقد أن «العلم فى الراس وليس فى الكراس» لعله أسوأ الأمراض النفسية ادعاء العلم بدون علم، فكل الموضوعات التى تُطرح أمامه يقول فيها رأيه ويُجاوب على كل الأسئلة، يتحدث وقت ما يشاء، ولا يقبل الاختلاف فى الرأى، إذا تحدث فى السياسة فهو حاصل على أعلى الدرجات فيها، لأن لا سياسة بدون اقتصاد فيحاول أن يوهمك أنه حاصل على الدكتوراه فى الاقتصاد، هذا بخلاف أن الأدب والفنون من هواياته التى حصل فيها على شهادات تقدير وجوائز عالمية، فهو يكتب الشعر والقصة والنثر، إنه شخصية خارقة لا مثيل له بين البشر، فهو جامعة، بينما الآخرين لا يعرفون شيئاً، ويحاول تكميم أفواه الناس، ويتضايق إذا تنفس أحدهم، لذلك أصبح شخصية يتندر عليه الناس بكثير من النكات، فهذا الشخص يحاول أن يخلق لنفسه قيمة، لعلمه بأنه بلا قيمة حقيقية عند الناس فهو لم يتعلم ولم يحاول أن يفهم، لذلك يتكلم كثيرًا، ويدعى أنه فيلسوف الفلاسفة، فى الوقت الذى تقول عنه الناس إنه ورث الشك وسوء الظن وسوء الفهم، يُصدر أحكام دون تريث بسبب عدم استنتاجه لما يقوله العلم والعلماء.

لم نقصد أحدًا!!