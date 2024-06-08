تجهيز 4 استراحات لاستقبال المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة بنجع حمادي

تابع عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، تجهيز الاستراحات المخصصة لامتحانات الثانوية العامة 2024، بمدرستي نجع حمادي الابتدائية المشتركة، والإصلاح الزراعي الابتدائية بمدينة نجع حمادي، وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات اللازمة للمعلمين المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها يوم 10 يونيو الجاري والتي تستمر حتى يوم 20 يوليو 2024.

كما تابع مدير عام الإدارة، المدارس المخصصة لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مؤكدا علي المرور المستمر طوال الأسبوع وحتى بداية امتحانات الثانوية العامة 2024، حرصا على توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات دون معوقات والتأكد من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية، والمراوح، وتوفير المياه المبردة، لخلق بيئة مناسبة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح مدير عام الإدارة، أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، جهزت 4 استراحات اثنان للرجال واثنان للسيدات، بقوة استيعابية 225 سرير، حيث جري تجهيز استراحة بمدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بمدينة نجع حمادي بطاقة استيعاب 100 سرير، وإستراحة اللغات الابتدائية بمدينة الالومنيوم بطاقة استيعاب 50 سرير وتم تخصيصهما ( رجال )، بينما جري تجهيز استراحة بمدرسة نجع حمادي الابتدائية المشتركة بطاقة 50 سرير، وإستراحة رياض الأطفال بمدرسة اللغات الابتدائية بالألومنيوم، بطاقة 25 سرير وتم تخصيصهما ( سيدات )، جري تجهيزها بكل سبل المعيشة، وإعدادها بشكل جيد، وتزويدها بما يلزم من أدوات لضمان حسن إقامة الملاحظين، والمراقبين، ورؤساء اللجان، بما يتناسب مع مكانة المعلم، تحت إشراف أحمد فراج مشرف عام الاستراحات بتعليم نجع حمادي.

محافظ قنا يتابع مع الأجهزة التنفيذية الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة ..

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اجتماعاً موسعاً، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو الجاري، والتي تستمر حتى يوم 20 يوليو القادم، والتأكد من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ واللواء أحمد سعيد ممثل عن مدير الأمن و الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، العميد هانى الأتربى مدير الحماية المدنية وممثل عن المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء شركات المرافق ورؤساء المدن وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

خلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خطة المديرية بشأن امتحانات الثانوية العامة، وأعمال التنسيق التى تمت بين كافة المديريات والجهات ذات الصلة، لخروج الامتحانات في أحسن صورة ، لافتًا الى أنه تم تجهيز عدد 45 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، مشيرًا إلي أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 17 ألف 257 طالب وطالبة، بالإضافة إلي تجهيز استراحات لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة ودعمها بكافة الوسائل لتوفير مناخ مناسب طوال فترة الامتحانات.

وأكد محافظ قنا على مديري المديريات والادارات المعنية، ورؤساء المراكز والمدن، بضرورة التنسيق التام، وتضافر كافة الجهود، من خلال خطة عمل محددة، لتلافي جميع سلبيات الأعوام السابقة، والخروج بامتحانات الثانوية العامة في أحسن صورة، حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مجالس المدن والمديرية، في المراجعة الشاملة لأعمال النظافة العامة، والتهوية، والتأكد من كفاءة المقاعد والأثاث المدرسي بجميع اللجان.

كما وجه "الداودى"، مسئولي غرفة العمليات بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومديرية التربية والتعليم، لمراجعة وسائل التهوية اللازمة، والتأكد من توافر مراوح بجميع لجان الامتحانات واستراحات مراقبي الثانوية العامة، وكذا التأكد من توفير المرافق والخدمات اللوجيستية الضرورية، مؤكداً على مسئولي مديرية الصحة، والتأمين الصحي، و الإسعاف، بضرورة التنسيق المشترك، نحو توفير نقاط طبية مجمعة في محيط اللجان واستراحات المراقبين، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية.

و وجه محافظ قنا، بموافاة رؤساء المدن، بكشوف كاملة بأعداد الطلاب ومدارسهم، ومقار اللجان التي سيؤدون امتحاناتهم بها، للتنسيق مع مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، لزيادة أعداد سيارات الأجرة وتكثيفها على الخطوط المؤدية للجان ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية، مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان لتوفير السيولة المرورية لعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة.

و أكد المحافظ، علي ضرورة توفير الكهرباء، ومياه الشرب، وعدم انقطاعهما عن استراحات المراقبين، ومناطق اللجان، طوال فترة أداء الطلاب للامتحانات، مشدداً على مسئولي قطاع الكهرباء بضرورة تواجد فريق للطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتدخل الفوري، تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي.

كما أكد "الداودى"، علي ضرورة التنسيق التام بين مديريتي الأمن والتربية والتعليم، لتأمين مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان، وتأمين مقار لجان الامتحانات ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان.

و كلف محافظ قنا، رؤساء المراكز والمدن، بعقد اجتماعات مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بكل مركز، وممثلي كافة الجهات المعنية بامتحانات الثانوية العامة، لمراجعة كافة التفاصيل، ومتابعة الاجراءات، وذلك لخروج ماراثون امتحانات الثانوية العامة بصورة حضارية مشرفة.