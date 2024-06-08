عاجل.. مظاهرات حاشدة في لندن تنديدا بـ"مجزرة النصيرات" بغزة

خرجت مظاهرات حاشدة في لندن تنديدا بـ "مجزرة النصيرات" وللمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد أن ارتكبت القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم مجازر بحق الشعب الفلسطيني في مخيم النصيرات وفي عدد من المناطق في قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.



"مجزرة النصيرات"

وحملّت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن مجازر الاحتلال في مخيم النصيرات، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف هذه الحرب التي ستدمر كل شيء وتدفع بالأمور نحو مرحلة خطيرة لن تحقق الأمن.

عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على المُحافظة الوسطى بغزة

وفي سياق آخر، استُشهد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، اليوم السبت جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف، برًا وبحرًا وجوًا، على المحافظة الوسطى من قطاع غزة والتي تشهد عدوانًا غير مسبوق.

وقالت مصادر طبية إنه استشهد حتى اللحظة 15 شخصًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال المحافظة الوسطى خصوصًا مخيم النصيرات.

وشن طيران الاحتلال غارات على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.. كما استشهد عدد من الأشخاص وأصيب العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار في المغازي والنصيرات، والبريج، والزوايدة، وأطلقت طائرات "كواد كابتر" المسيرة الإسرائيلية النار بشكل عشوائي على المواطنين في عدد من الشوارع، بمخيم النصيرات.

وفي مخيم البريج، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 مواطنين، وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلًا.. وأطلقت طائرات الاحتلال القنابل الدخانية بكثافة على طول شارع البحر غرب مُخيم النصيرات.

ويواجه مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح صعوبة بالغة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من الشهداء والجرحى التي تأتي تباعا نتيجة القصف المتواصل والعشوائي، كما يواجه نقصا حادا في الأدوية، والمستهلكات الطبية، والوقود، بالإضافة إلى توقف المولد الكهربائي الرئيسي.