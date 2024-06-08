الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب أسبوعية مع ترقب تحركات الفيدرالي بشأن الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر في تعاملات جلسة، الجمعة، التي اتسمت بالتقلب بعد بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع وتشي بقوة في الاقتصاد، لكنها تثير المخاوف من احتمال أن ينتظر مجلس الاحتياطي الاتحادي فترة أطول مما كان يأمل كثيرون من المستثمرين قبل خفض أسعار الفائدة.

الأسهم الأمريكية

وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 7.01 نقطة، او بنسبة انخفاض تعادل 0.13%، ليغلق عند 5345.95 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 1.3% خلال الأسبوع.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 42.79 نقطة او بنسبة توازي نحو 0.25% ليصل إلى مستوى 17130.33 نقطة، في حين سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بمقدار 91.88 نقطة، أي بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 38794.29 نقطة، في المقابل زاد بنسبة 0.3% على أساس أسبوعي.

الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، اليوم الجمعة، بعد يوم من تخفيف البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض كما كان متوقعا على نطاق واسع، مع تحول الأنظار الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية للحصول على مزيد من الإشارات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 524.62 نقطة لكنه يتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول خفض منذ عام 2019، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا في تيسير السياسة النقدية .

ولم يقدم البنك المركزي سوى النزر اليسير من الأدلة حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، مما دفع المتداولين إلى تقليل توقعاتهم بحدوث مزيد من خفض الفائدة في المستقبل.

وفي الوقت الراهن، ينصب اهتمام السوق على بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم والتي قد تظهر إشارات حول تراجع الضغوط على سوق العمل وتعزيز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي متقدمة 0.2%. وتكبد قطاع العقارات أكبر خسارة بين القطاعات المختلفة متأثرا بتراجع سهم مجموعة العقارات الألمانية الكبرى فونوفيا 3.2% بعد خفض مورجان ستانلي لتصنيف السهم.

وارتفع سهم تيمينوس 1.7% بعد أن أعلنت شركة البرمجيات المصرفية السويسرية عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 200 مليون فرنك سويسري (224.92 مليون دولار).