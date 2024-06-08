أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليف وزارة الكهرباء بوضع خطة جديدة لرفع الدعم تدريجيًّا على مدار 4 سنوات يتم خلالها تحريك أسعار الكهرباء؛ بهدف وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال 2024 تزامنًا مع نهاية العمل بالتوقيت الصيفي.

وتصدرت أسعار شرائح الكهرباء 2024، محرك البحث "جوجل"، بعد تصريحات رئيس الوزراء، حيث أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء 2024، منذ شهر يناير الماضي 2024 وحتى 30 يونيو الجاري، بنسبة تراوحت ما بين 16 و26%.

أسعار شرائح الكهرباء 2024 بعد الزيادة الأخيرة، والتي تم تطبيقها رسميا في يناير الماضي 2024.

أسعار شرائح الكهرباء 2024 وطريقة حساب فاتورة العداد القديم

الشريحة الأولى

من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ58 قرشًا، بقيمة 29 جنيهًا لـ50 كيلو وات.

الشريحة الثانية

من 51 كيلو وات إلى 100 كيلو وات بـ68 قرشًا وبذلك يكون المبلغ المطلوب للشريحتين هو 63 جنيهًا، وفي حالة زيادة الاستهلاك على 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقًا للشريحة الثالثة.

الشريحة الثالثة

هي من صفر كيلو وات إلى 200 كيلو وات بـ83 قرشًا.

الشريحة الرابعة

من 101 كيلو وات إلى 350 كيلو وات بـ125 قرشًا.

الشريحة الخامسة

من 351 كيلو وات إلى 650 كيلو وات بـ140 قرشًا.

الشريحة السادسة

لأكثر من 650 كيلو وات إلى 1000 كيلو وات، يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر يتم حسابها 140 قرشًا.

الشريحة الأخيرة

لأكثر من 1000 كيلو وات يتم حسابه من الصفر بـ165 قرشًا.

أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية

الشريحة الأولى: من 0 إلى 100 كيلوواط 65 قرشًا دون تغيير.

الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلوواط 136 قرشاً.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 250 كيلوواط 150 قرشاً.

الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000 كيلوواط 165 قرشاً .

الشريحة الخامسة: من 0 لأكثر من 1000 كيلوواط 180 قرشاً.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق الخميس 17 أغسطس 2023 الماضي، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، وتم تطبيقها في أول يناير الماضى.