قوات دخلت عبر الرصيف الأمريكي في شاحنة مساعدات..  تفاصيل تحرير الأسرى الإسرائيليين

قالت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية، إن عملية تحرير الاسرى الأربعة الإسرائيليين، نفذت عبر الرصيف البحري الأمريكي، حيث دخلت قوات خاصة في ملابس مدنية عبر شاحنه مساعدات، ونفذت مجزرة نتج عنها 120 شهيد مدني فلسطيني.

وأضافت المصادر، أن العملية هدفت ضرب منطقة تواجد فيها 4 أسرى صهاينة داخل المخيم ، و يقوم سلاح الجو بتوجيه ضربات مركزة و متتالية تسمح لوحدة قوات خاصة بلباس مدني الدخول لمكان احتجاز الاسرى و سحبهم.



وسائل إعلام كشفت دور أمريكا في تحرير الأسرى

وأعلنت حركة حماس، أن وسائل إعلام أمريكية وعبرية، كشفت مشاركة أمريكية في العملية الإجرامية التي نُفِّذَت اليوم، مما يثبت مجدداً، دور الإدارة الأمريكية المتواطئ، ومشاركتها الكاملة في جرائم الحرب التي تُرتَكب في قطاع غزة، وكذِب مواقفها المُعلَنة حول الوضع الإنساني، وحرصها على حياة المدنيين، وندعو شعوبنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى مزيد من الضغط، وتصعيد الحراك المندِّد بالعدوان والإبادة في غزة.



تحرير 4 أسرى إسرائيليين

وفى وقت سابق، اعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، انه في عملية مركبة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40) والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس من حفل النوفا في السابع من أكتوبر.

واضاف في بيانه: لقد تم تحرير المختطفين من قبل مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتيْن منفردتيْن في قلب النصيرات.

واشار الي ان وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير.