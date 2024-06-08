محمد صلاح يشعل حربًا بين نجيب ساويرس وياسمين عز.. وماري منيب تدخل عالخط (القصة كاملة)

سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس من الإعلامية ياسمين عز بعد تصريحاتها الأخيرة عن سبب حلاقة محمد صلاح لشعره قبل منتخب مصر، وذلك خلال تقديم حلقة برنامجها "كلام الناس" المُذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية.

نجيب ساويرس يسخر من تعليقات ياسمين عز عن محمد صلاح: إنتى جايه اشتغلى إيه؟

أعاد نجيب ساويرس نشر فيديو لتصريحات ياسمين عز، خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "إكس": وأرفقه بتعليق قائلًا: "إنتى جايه اشتغلى إيه ؟ مع الاعتذار لماري منيب".

ياسمين عز ونجيب ساويرس

نجيب ساويرس عبر منصة إكس

ياسمين عز تفاجيء الجمهور بسبب حلاقة محمد صلاح لشعره قبل منتخب مصر

وصرحت ياسمين عز خلال تقديم برنامجها بإن محمد صلاح حلق شعره لكسر أي حواجز بينه وبين كابتن حسام حسن قبل المنتخب، حيث قالت: "أول لما نجيب سيرة حسام حسن ومحمد صلاح، نفتكر خناقات توم وجيري، وإن صلاح كان عاوز يمشي كابتن حسام حسن، ويجيب واحد صاحبه بيدور على شغل يدرب المنتخب".

محمد صلاح وحسام حسن

وأضافت عز: "وغيروا من الكلام اللي ملوش أي معنى، في الآخر حد الكلام بحركة واحدة، وهي حلاقة شعره"، متابعة: "محمد صلاح حلق شعره علشان يمنع أي حواجز بينه وبين كابتن حسام حسن، أكيد لما الجماجم تتلاقى ده هيكون في صالح المنتخب".

ياسمين عز

واختتمت ياسمين عز: "في دراسة بتقول إن غالبًا أصحاب الشعر الخفيف وأصحاب الشعر التقيل بيكون فيه بينهم عكوسات، فصلاح قرب المسافات علشان يكون هو وكابتن حسام على درجة فهم واحدة، وفي النهاية البقاء للأصلع".

ياسمين عز

تصفيات كأس العالم 2026

وفي سياق منفصل، وصل نجم منتخب مصر اللاعب محمد صلاح إلى مصر مؤخرا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام حسن، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.