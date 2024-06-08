برلماني يطالب بعدم تخفيف الأحمال في محافظات قنا والأقصر وأسوان 

طالب النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، بعدم تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظات الصعيد وخاصة قنا والأقصر وأسوان وخاصة انها تشهد اعلى معدل درجات حرارة ، حيث ان درجة الحرارة وصلت الي ٤٩ درجة مئوية وهو ارتفاع غير مسبوق

واضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم السبت ، نلتمس من وزارة الكهرباء والجهات المعنية ان تنظر للأهالي ، وان تقوم الوزارة باستثناء محافظات قنا والأقصر وأسوان من تخفيف الأحمال وخاصة في تلك الفترة التي تشهد ارتفاع درجات حرارة غير مسبوق ، موضحا ان الأهالي يشتكون من ارتفاع درجات الحرارة والتي لا يتحمله اي إنسان

وافاد الجبلاوي ان عدم قطع التيار الكهربائي بمحافظات الصعيد من اجل تشغيل المراوح والتكييفات ليس من اجل الترفيه والرفاهية ولكن هناك أشخاص ومرضى لا يتحملون هذا الجو الحار ، موضحا ان هناك أشخاص تكاد ان تمت بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

وأوضح الجبلاوي ان ما نتمناه ان يتفهم المسئولين الوضع الحالي في محافظة قنا والتي تشهد ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة ، قائلا : الناس مش مستحملة الحر ولا صهد الحرارة وعلي المسئولين ان يشعروا بالمواطن القناوي ويقتدو بالرئيس السيسي في شعوره وإحساسه بالمواطن المصري .