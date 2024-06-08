العلاج الحر تكثف حملاتها بالمرور على 100 منشأة طبية خاصة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان له، اليوم، عن جهود إدارة العلاج الحر في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة؛ وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأوضح وكيل الوزارة ،أن فريق العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 100 مركز أشعة، تشمل 44 عيادة أشعة خاصة، فضلاً عن 38 مركزا للأشعة و 6 مستشفيات ملحق بها قسم للاشعة و 10منشآت تم التأكد من فض النشاط.

و أشار إلى أن عدد المنشآت التي تدار دون ترخيص بلغ 2 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، إضافة إلى توجيه 50 إنذاراً .

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشيرا إلى عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

