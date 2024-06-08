السبت 08 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تعاون بين قنا والأبنية التعليمية لإنشاء مدارس وتقليل كثافة الفصول

مدرسة فى قنا ــ أرشيفية
مدرسة فى قنا ــ أرشيفية

قال المهندس أحمد النوبي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية فى قنا، إن هناك تعاون كبير بين المحافظة وفرع الهيئة في المحافظة، لإنشاء المدارس الجديدة وتقليل الكثافة في الفصول. 

وبيّن إنه سيتابع استكمال تنفيذ برامج خطة الأبنية للإنشاءات الجديدة للمدارس، واستكمال ما تبقى من أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات ببعض مدارس المحافظة ، وسيعمل على تسريع وتيرة الإنجاز والارتقاء بمستوى أداء المشروعات التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية فى المحافظة.

واستقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا،  اليوم السبت بمكتبه ، المهندس أحمد النوبى مصطفى عقب توليه منصب المدير العام الجديد لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقنا. 

الذي تولى منصبه خلفًا للمهندس عصام الدين شحات خليل المدير السابق، والذي نُقل لتولي منصب مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر وقدم محافظ قنا التهنئة له ، بمناسبة تقلده منصبه الجديد متمنيا له دوام التوفيق. 

أثنى محافظ قنا خلال اللقاء على الجهود المتميزة للهيئة العامة للأبنية التعليمية بقنا في تنفيذ المشروعات التعليمة والتنموية بالمحافظة ، مؤكدا على كونها شريك أساسي في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من نقاط اطفاء وأسواق ومواقف. 

 هذا بالإضافة الى عملها الرئيسى في انشاء وتطوير وتجهيز المدارس والابنية التعليمية بالمحافظة وصيانة المعدات والاجهزة بالمدارس الصناعية واجهزة التطوير التكنولوجي

 

الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 

في سياق ذي صلة، عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم السبت،  اجتماعاً موسعاً، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو الجاري.

 والتي تستمر حتى يوم 20 يوليو القادم، والتأكد من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر. 

استعرض الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خطة المديرية بشأن امتحانات الثانوية العامة، وأعمال التنسيق التى تمت بين كافة المديريات والجهات ذات الصلة، لخروج الامتحانات في أحسن صورة .

لافتًا الى أنه تم تجهيز عدد 45 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، مشيرًا إلي أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 17 ألف 257 طالب وطالبة. 

 بالإضافة إلي تجهيز استراحات لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة ودعمها بكافة الوسائل لتوفير مناخ مناسب طوال فترة الامتحانات

 

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