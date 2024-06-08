رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية اليوم السبت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024م بكليات الجامعة، في إطار حرص إدارة جامعة المنصورة الأهلية على متابعة أعمال الامتحانات

وتفقد رئيس جامعة المنصورةخلال الجولة أعمال الامتحانات بكليتى طب الأسنان، كلية الصيدلة.

رافقه خلال الجولة الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض ، الدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، الدكتورأحمد الشيخ - مدير برنامج فارم دي - صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة.

حيث تفقد الدكتور شريف خاطر اللجان الامتحانية والتأكد من توافر جميع المستلزمات الضرورية للعملية الامتحانية، وقد أشاد سيادته بحسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات، مع تواجد جميع السادة مديرى البرامج ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.

وقام الدكتور شريف خاطر خلال الجولة باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

وأكد الدكتور شريف خاطر خلال الجولة أن جامعة المنصورة الأهلية حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه

كما تفقد رئيس الجامعة خلال الجولة المشروعات الطلابية لطلاب البرامج المختلفة بكلية الهندسة رافقه خلال الجولة الدكتور إيهاب عبد الحى مدير برامج كلية الهندسة.