الإربعاء.. ملتقى حول مهارات القرن الـ 21 وبناء الشخصية الناجحة بجامعة الفيوم

ينظم قطاع خدمة المجتمع فى جامعة الفيوم بالتعاون مع مركز التطوير المهنى فى الجامعة ومدرسة يوتوبيا الخاصة لغات ونادى روتارى الفيوم ملتقى علمى بعنوان" مهارات القرن الحادى والعشرين وبناء الشخصية المؤثرة الناجحة ".

يقام الملتقى فى العاشرة صباح الاربعاء القادم ويستمر لمدة يومين بالمكتبة المركزية فى الجامعة برعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم واشراف الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عماد عبد السلام مدير المركز الجامعى للتطوير المهنى .

يتضمن فاعليات الملتقى فى اليوم الاول الافتتاح بكلمة ترحيب من الدكتور عماد عبد السلام وكلمة مدرسة يوتوبيا للدكتورة رجاء عيد رئيس مجلس امناء المدرسة ويلقى محمد ميزار مساعد محافظ المنطقة الروتارية كلمة نادى روتارى الفيوم وكلمة الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة وكلمة الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم ,ويعقب ذلك توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم ومدرسة يوتوبيا الخاصة وتكريم عدد من القيادات فى الجامعة .

فعاليات الملتقى..

يعقب الافتتاح بدء فعاليات الجلسات النقاشية وورش العمل التى تستمر على مدى يومين من بينها جلسة نقاشية لرجال الاعمال تديرها لمياء الباسل مؤسس مشارك مدرسة يوتوبيا ورئيس سابق لنادى روتارى الفيوم واداء بعض العمليات الحسابية لطلاب مدرسة يوتوبيا ويعقب ذلك ورشة عمل برمجة و تركيب الروبوت لطلاب المرحلة الابتدائية فى المدرسة .

وفى اليوم الثانى تقام ورش عمل حول طرق التعليم الحديثة المرتكزة حول المتعلم يتحدث فيها عمرو عرفان وهبه السويدى وتصنيع الهاند جيل فى المنزل ويتحدث فيها نوران احمد ومريم احمد وورشة عمل حول مبادئ اعداد مدرب الحساب يشارك فيها هدى حمزة ويوستينا ماهر ونوال على وورشة عمل حول تطبيقات التكنولوجيا فى التدريس والمتحدثون ايه محرم وسهى محمود واساسيات التعامل السيكولوجى مع الاطفال من سن 4 حتى 10 سنوات وتتحدث فيها حسناء خالد وتوظيف التكنولوجيا فى الادارة الفعالة ويتحدث فيها تامر مصطفى .

ويشارك فى الملتقى عدد من الشخصيات الذين نجحوا فى قطاع ريادة الاعمال كنماذج ملهمة للطلاب يتحدثون عن تجاربهم وقصص نجاحهم وفرص التدريب والتمويل والتوظيف من بينهم الدكتور احمد سلامة اسماعيل دكتوراة فى نظم المعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى بجامعة الفيوم ومدير وحدة البرمجيات والتحول الرقمى بالكلية والمشرف على مشروعات التحول الرقمى وميكنة مجموعة من خدمات محافظة الفيوم .

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