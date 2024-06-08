تصدير 21 ألف طن فوسفات لبلغاريا عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة و770 شاحنة بضائع و 220 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و320 شاحنة بضائع و174 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و350 شاحنة بضائع و46 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال العبارة امل و تغادرالميناء السفينة بوسيدون اكسبريس واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن MARIAM ، بوسيدون اكسبريس والخرية 2 وغادرت الميناء السفينة سينا و السفينة LADONNA علي متنها 21 الف طن فوسفات تصدير الي بلغاريا.

كما تم تداول 9300 طن بضائع عامة ومتنوعة و340 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1960 راكبا بموانيها.



وقد حققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 704 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر ابريل الماضي بنسبة زيادة 11% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات خلال نفس الفترة بكمية تداول 500 ألف طن بزيادة 146% عن الواردات التي سجلت 204 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 482 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 186 ألف طن وصادر 296 ألف طن.

بينما شهد ميناء السويس تداول 43 ألف طن بنسبة زيادة 330% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 8 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 88 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 78 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 91 ألف طن فوسفات.

وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة بأن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات يأتي نتيجة تقليل زمن الأفراج الجمركي وأعمال التطوير التي تمت بالموانئ وإنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية لبناء وتطوير وصيانة كافة الأرصفة والوحدات البحرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء اسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير، بالإضافة الى، ما بذلته الدولة من جهود كبير على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحتية في مصر.