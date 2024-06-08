وزارة الشؤون الإسلامية تخصّص مركزاً إعلامياً لتغطية وقائع برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مركزاً إعلامياً متكاملاً لتغطية أحداث برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم 2322 حاجاً وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم وذلك في مقر الاستضافة بفندق هوليدي ان بمكة المكرمة، حيث تم تزويده بكافة الوسائل والمعدات والأجهزة الحديثة ويعمل عليه كوادر إعلامية متخصصة.

ويعمل المركز الإعلامي على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال برنامج الاستضافة الذي يمكّن آلاف المسلمين في العالم من أداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -يحفظه الله- وإبراز جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إيصال رسالة المملكة السامية.

وكما يعمل المركز الإعلامي على تغطية الخدمات المقدمة للمستضافين وبثّ الأخبار الصحفية والتقارير التلفزيونية بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة من المقروءة والمسموعة والمرئية, ومد جسور التواصل والتعاون مع جميع وسائل الإعلام الرسمية المحلية والدولية، لتمكينهم من نقل ورصد وقائع برنامج الاستضافة.

وكما تم تجهيز المركز الإعلامي بشاشات إلكترونية ضخمة لعرض المواد الإعلامية الخاصة بالبرنامج, ويأتي ذلك بدعم ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي وجه بتقديم كل ما من شأنه إخراج البرنامج بصورة متميزة تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الحكيمة.